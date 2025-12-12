12 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:20

Valcareggi: “Gudmundsson al gol non ha salutato nessuno, nella Fiorentina manca lo spogliatoio”

Il procuratore è intervenuto in radio per parlare della Fiorentina che ha vinto ieri contro la Dinamo Kiev

A Lady Radio è intervenuto Furio Valcareggi per parlare della Fiorentina: “Ho avuto paura di perdere pure ieri, poi abbiamo vinto e va bene, ma siamo in un momento drammatico perché se non vinciamo anche domenica poi ti voglio vedere dopo. Ieri abbiamo preso una vittoria utile e non ci sono problemi, ma anche da questa partita ho capito che non c’è spogliatoio perché Gudmundsson e Kean non si sono manco salutati e ringraziati al gol invece tirano a dritto.”

Prosegue: “Dare la fascia a Kean è stato un atto ruffiano e qualcuno sarà rimasto avvelenato per questo perché ci sono dei giocatori che non si sopportano ed altri più contenti. Kean ha dei fedeli nello spogliatoio ed altri che non lo tollerano.”

Sul mercato: “Non mi aspetto grossi cambi anche perchè a gennaio non incassi quanto a giugno e se tu vuoi cedere, vedi che verrai ricattato sul prezzo perché se noi vogliamo cedere vedrai che la gente ci sarà interessata. L’unica è che ti vengono ad offrire di certo meno soldi di quello che possono valere.”

Sul pubblico: “I fiorentini sono per la maglia, sostengono tutti durante la gara e non mollano mai. A Firenze si tifa veramente come in pochi posti in Italia perché qua i giocatori vengono applauditi e mai criticati poi alla fine è giusto ci siano pure i fischi.”

Sul Verona: “Domenica è una partita da non sbagliare perché loro stanno bene e hanno battuto nettamente una squadra fortissima come l’Atalanta, quindi ci vuole una partita bella solida e aggressiva. In più, l’Atalanta ha un grande allenatore che qua è stato definito come l’anticalcio.” 

