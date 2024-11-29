Valcareggi: "Biraghi ha dimostrato di non meritare la maglia. Se ne deve andare dalla Fiorentina"

Furio Valcareggi ha ribadito che Biraghi dovrebbe lasciare la Fiorentina e che la sua avventura in maglia viola è giunta al capolinea

Il noto procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi è intervenuto a Lady Radio, parlando nuovamente di Biraghi e della sua prestazione contro il Pafos in Conference League. Queste le sue parole:

"Quando è entrato in campo ieri, Biraghi ci ha rifatto vedere ancora una volta che non merita la maglia della Fiorentina. Ha sbagliato due cose brutte, ha fatto due errori in marcatura davvero importanti e ha giocato poco. Ormai è al capolinea, se ne deve andare da Firenze. Come vice Gosens ti tieni Parisi, che ha fatto benino ma ha sbagliato sul primo gol del Pafos. In generale, però, Parisi ha fatto una partita dignitosa."

VALCAREGGI SU QUARTA CENTROCAMPISTA

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