Valcareggi: "Commisso, a gennaio, spenderà perché anche l'Europa League sarebbe uno step di crescita"

Il noto procuratore sportivo e tifoso viola è intervenuto in radio per commentare i temi più caldi della Fiorentina

Il noto procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi è intervenuto a Lady Radio per parlare dei temi più caldi legati al mondo Fiorentina: "Palladino è un grande tecnico, sta lavorando un bel pezzo di marmo che è la squadra in un modo ottimo davvero nonostante un avvio non facile. Palladino farà una carriera come Lippi o Ancelotti perché é uno che incide sulla squadra e che influisce sulla crescita dei giocatori. Non è vero che abbiamo giocato male ieri e non lo è nemmeno il fatto che siamo in difficoltà fisica, per me chi dice queste cose dice delle "bischerate". Commisso a gennaio deve spendere perché la Fiorentina va bene, ma può migliorare e il mercato è un'ottima risorsa da sfruttare. Non mi aspetto molto, ma le cose giuste che loro sanno. Credo che il Presidente interverrà anche perché lo vuole, sta mandando segnali spenderecci poi quel che otterremo lo vedremo ed anche l'Europa League sarebbe un traguardo di crescita, diventeremmo la prima scelta di diversi giocatori."

https://www.labaroviola.com/bucchioni-le-seconde-linee-della-fiorentina-fanno-una-fatica-immane-bisogna-rifletterci-sopra/281716/