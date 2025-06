Valcareggi: “Il presidente è latitante, questa società non ha nessun progetto sportivo per la Fiorentina”

A Lady Radio è intervenuto il procuratore Furio Valcareggi per parlare di vari temi legati alla Fiorentina come l’arrivo di Pioli: “Pioli è stato convinto da Firenze e non dalla Fiorentina, viene qui perché ama la città e ci vuole stare di nuovo. Per Stefano Firenze è casa e sta facendo di tutto per arrivare il prima possibile però non bisogna fare l’errore di pensare che sia qui per il progetto perché al momento in Italia ce ne sono tanti migliori del nostro. La Fiorentina ha una dirigenza molto contestata dove il Presidente è latitante e non c’è mai quando serve e Pradé non ha mai mostrato di essere un bravo direttore, fa solo danni come Ferrari di cui m’importa poco.”

Su Kean: “Ho molta paura riguardo a questa situazione perché nessuno ne parla e vedrete le offerte arriveranno di certo. Quella clausola è appetitosa per tanti e se non si risolve la faccenda prima che entri in vigore, allora dubito resterà. Bisogna incontrarsi con lui e con l’agente per sistemare tutto, fare un nuovo contratto di 4 anni casomai a 4-5 milioni di stipendio almeno poi si decide noi a chi cederlo e non dobbiamo guardarci in giro. La clausola va tolta subito.”