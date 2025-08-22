22 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:55

Valcareggi: “Kean va lasciato libero, è un cavallo vincente e non dobbiamo stargli troppo addosso”

Mirko Carmignani

22 Agosto · 17:38

Il noto procuratore ha commentato la vittoria viola in Slovacchia contro il Polyssia, parlando di singoli come Kean

Il noto procuratore Furio Valcareggi è intervenuto a Lady Radio per parlare della Fiorentina dopo il successo con il Polyssia: “Sento aria nuova rispetto agli ultimi anni e mi sembra che la Fiorentina abbia voglia finalmente di crescere, si sta anche riavvicinando alla piazza e questo è molto importante. Per stare in alto, noi ci siamo e anche le altre sono toste, ma in noi vedo una grande voglia, sono contento.”

Su Pradé: “L’ho criticato, ma in questo mercato è stato bravo e mi ha fatto ricredere, abbiamo parlato e mi ha fatto molto piacere, come direttore è migliorato tanto anche perché ora può decidere in autonomia, mentre con Barone aveva meno poteri.”

Su Kean: “Lui è un cavallo vincente, lasciamolo fare senza dirgli troppo, va lasciato libero perché ti può fare un gol a partita, ma gli devi concedere tutto. Mi piace la sua rabbia perché ti fa vincere e noi non dobbiamo consigliarlo altrimenti gli rompiamo le scatole e se ne va, è un cavallo bizzarro e dobbiamo accettare tutto.”

Sugli altri: “Dzeko è un fenomeno e farà tanto comodo, poi hai preso un crack vero nel mezzo che è Sohm perché ti fa la doppia fase benissimo e Piccoli che è un attaccante vero, mi aspetto di più da Fagioli, deve essere più felice quando gioca senza troppi pensieri.”

