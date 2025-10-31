Valcareggi: “Pioli non è l’unico responsabile, ma la Fiorentina rischia davvero di andare in B”

A Lady Radio è intervenuto Furio Valcareggi per parlare di Fiorentina dopo la sconfitta di San Siro: “Domenica è una gara brutta perché non siamo in un buon momento, ma non è colpa solo di Pioli perché le formazioni non sono male ma se questi giocatori non fanno niente che deve fare. La squadra è buona e bisogna darsi una mossa perché il tempo è finito e i tifosi sono stati fin troppo pazienti. Vincere domenica contro una squadra con un vantaggio mentale notevole perché sono più abituati al clima, noi no e se continuiamo a non rendercene conto andiamo in B. Questa squadra deve lottare per non retrocedere ed è inutile guardare i numeri. Dobbiamo solo sostenere e aiutare questi ragazzi.”

Prosegue: “L’obiettivo è fare 6 punti in 2 gare sennò è un problema ed è tutto finito, c’è da ritirare su la china. Pioli non è stato ancora esonerato perché ha una storia grossa alle spalle e merita più fiducia degli altri, se poi lo mandi via voglio vedere chi ti viene e non credete che cambino molto le cose.”

Su Pradé: “Mi auguro per lui che vada via perché non se la vive bene. Il calcio è un qualcosa di bello, lui invece vive da due anni sotto una tempesta e non sta bene perché fa fatica ad uscire di casa addirittura, ma non pensate venga un fenomeno perché chi è abituato a vincere non ci viene a Firenze.”

Su Commisso: “Firenze sta bollendo, ha bisogno di te e devi battere un colpo, ma se continui a non esserci mai è un problema grande perché non ha nessuno qua che gli riferisce e che gli porta le informazioni. Non sa nemmeno cosa succede nella Fiorentina.”