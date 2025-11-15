15 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:57

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Retroscena di Valcareggi: “La Juve strapagava i giocatori della Fiorentina per far infuriare Firenze”

15 Novembre · 16:38

Furio Valcareggi, chiamato a Lady Radio, commenta la situazione della Fiorentina, svelando anche alcuni retroscena di mercati passati.

Il noto opinionista Furio Valcareggi ha parlato ai microfoni di Lady Radio per commentare la situazione della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Conosco Vanoli. ha grande temperamento e agonismo da vendere. Sono contento del suo arrivo.”

Riguardo Dodo e Fagioli: “Dodo lo farei partire volentieri, non ha continuità: a volte gioca bene, mentre altre sbaglia tutto. Fagioli è un problema storico, perchè quando era nella primavera della Juventus faceva delle cose che mi ricordavano Platini, per questo non può giocare così.”

Su Ranieri: “Lui è molto esuberante, però potrebbe essere un capitano migliore. Non vedo nessuno che possa sostituirlo nel ruolo di condottiero, però dovrà capire che serve cambiare atteggiamento: gli arbitri tra loro parlano, rischia di rimanere antipatico a tutti.”

La prossima contro la Juve: “La Juve è la squadra giusta da sfidare ora, storicamente porta sempre massima attenzione e dedizione.  A proposito di Juve, Paratici mi ha svelato un particolare retroscena: quando era dirigente loro e compravano giocatori dalla Fiorentina, erano soliti pagarli sempre un po’ di più della richiesta fatta, giusto per far arrabbiare tutta Firenze.”

