Retroscena di Valcareggi: “La Juve strapagava i giocatori della Fiorentina per far infuriare Firenze”

Il noto opinionista Furio Valcareggi ha parlato ai microfoni di Lady Radio per commentare la situazione della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Conosco Vanoli. ha grande temperamento e agonismo da vendere. Sono contento del suo arrivo.”

Riguardo Dodo e Fagioli: “Dodo lo farei partire volentieri, non ha continuità: a volte gioca bene, mentre altre sbaglia tutto. Fagioli è un problema storico, perchè quando era nella primavera della Juventus faceva delle cose che mi ricordavano Platini, per questo non può giocare così.”

Su Ranieri: “Lui è molto esuberante, però potrebbe essere un capitano migliore. Non vedo nessuno che possa sostituirlo nel ruolo di condottiero, però dovrà capire che serve cambiare atteggiamento: gli arbitri tra loro parlano, rischia di rimanere antipatico a tutti.”

La prossima contro la Juve: “La Juve è la squadra giusta da sfidare ora, storicamente porta sempre massima attenzione e dedizione. A proposito di Juve, Paratici mi ha svelato un particolare retroscena: quando era dirigente loro e compravano giocatori dalla Fiorentina, erano soliti pagarli sempre un po’ di più della richiesta fatta, giusto per far arrabbiare tutta Firenze.”