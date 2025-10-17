Valcareggi attacca il tifo: “Volantini fuori luogo, Pradè soffre come un cane, la squadra è forte”

Furio Valcareggi, procuratore e tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il momento complicato in casa viola. Il suo intervento è stato un chiaro messaggio a difesa del direttore sportivo Daniele Pradè, recentemente bersaglio delle proteste dei tifosi.

“Nel calcio può succedere di tutto, ma parlare di retrocessione mi sembra eccessivo. È un momento difficile”, ha dichiarato Valcareggi, provando a raffreddare gli animi. Parole ancora più forti arrivano quando si parla delle contestazioni rivolte al ds: “Ho visto i volantini contro Pradè e li reputo veramente molto brutti. A costo di mettermi la città contro dico che a Daniele io gli voglio bene, l’ho chiamato e l’ho sentito veramente sotto un treno. Sta soffrendo come un cane, perché ha fatto una buona squadra che però non risponde”. Infine, una riflessione anche sulle critiche di mercato, in particolare all’acquisto di Piccoli: “Si parla tanto di Piccoli: ma cosa gliene frega ai tifosi di quanto spende la Fiorentina per un giocatore? Serviva un vice Kean e l’abbiamo preso, è un centravanti, i prezzi sono questi nel mercato italiano”.

Un intervento netto, quello di Valcareggi, che punta il dito contro le proteste e difende con forza la dirigenza viola in un momento delicato per tutta la squadra.