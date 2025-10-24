Valcareggi su Piccoli: “La Fiorentina ha speso il giusto per lui, è un attaccante fortissimo”

A Lady Radio è intervenuto Furio Valcareggi per parlare di Fiorentina partendo da Roberto Piccoli: “Grande acquisto, mi piace tanto perché è un attaccante vero ed anche ieri non ha fatto male anzi, ha sbagliato un gol, ma non ha fatto una brutta gara. Lui è stato pagato tanto, ma ci sta perché è stato preso per tutelarsi in caso di una partenza di Kean. Comunque tutte le big hanno più di un attaccante forte e la Fiorentina ha fatto bene a prenderlo.”

Su Pioli: “Vado avanti con lui perché ha esperienza ed è molto bravo, non sta facendo male. Le indicazioni le dà in allenamento ed il metodo di lavoro non è sbagliato se poi i giocatori non riescono a fare quanto gli dice, la colpa è loro e non sua.”

Sul Bologna: “Questa squadra va confermata domenica, squadra che vince non si cambia e allora mettiamoli di nuovo tutti dentro che ci divertiamo. Non siamo una squadra scarsa e possiamo risalire anche perché per arrivare quinti come credevo io, bisogna fare solo 3 punti in più e non è impossibile. Dal punto più in basso non si può andare, adesso ci riprenderemo ma solo con Pioli e questi giocatori.”

Su Gudmundsson: “Dipende solo da lui e Pioli gli può dire poco perché ha talento, ma non si sa cosa gli prende in certi momenti e neanche lui lo sa. Facciamogli pensare all’Islanda dove gioca bene e lasciamolo libero di esprimersi.”