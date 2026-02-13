13 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Valcareggi: “Gudmundsson da quando è a Firenze è sempre infortunato, che vada a giocare a curling”

News

Valcareggi: “Gudmundsson da quando è a Firenze è sempre infortunato, che vada a giocare a curling”

Redazione

13 Febbraio · 14:18

Aggiornamento: 13 Febbraio 2026 · 14:18

TAG:

#FiorentinaGudmundssonvalcareggi

Condividi:

di

Le dichiarazioni di Furio Valcareggi sulla situazione in casa Fiorentina in vista della trasferta di Como

Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, ha parlato a Lady Radio: “Siamo in una situazione in cui persino un pareggio a Como, che di norma sarebbe ottimo, ci servirebbe veramente a poco. Mancherà Gudmundsson, che da quando è arrivato a Firenze ha saltato diciotto partite, praticamente mezzo campionato. Ma che vadano a giocare a curling, almeno non si infortunano”

Su Vanoli: “Se Paratici ha già un allenatore per l’anno prossimo allora potresti ingaggiarlo subito, ma altrimenti non serve a niente esonerare Vanoli adesso”.

Su Solomon: “Deve giocare sempre, perché ogni volta che ha la palla dà la sensazione di potersi rendere pericoloso. Non la perde quasi mai e soprattutto ha l’ultima giocata, il senso del gol e dell’assist”. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio