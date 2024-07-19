Valcareggi: "Andiamo a prendere Colpani, parliamo di un giocatore vero. Io venderei Nico Gonzalez"

Il procuratore e tifoso viola è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare di Andrea Colpani, nome accostato alla Fiorentina

Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, soffermandosi su Andrea Colpani, uno dei nomi accostati al nuovo centrocampo della Fiorentina. Le sue parole:

"Colpani vecchio a 25 anni? E' il momento perfetto, più preciso nel quale un atleta possa dare. Dai 29-30 l'atleta dà il massimo. I dettagli che la Fiorentina deve risolvere sono roba da nulla, schermaglie inutili. Andiamo subito a farlo, non pensiamo ad altro, questo è un giocatore vero. Nico Gonzalez? Io lo venderei, che venga uno che ne faccia di più. Non è un giocatore così importante. E' il miglior giocatore che abbiamo, ma siamo nello stato di forma di poterlo vendere. Si può dare una "cenciata" a questa Fiorentina di volti vecchi e rinverdire".

PEDULLÀ RIVELA: “IL MONZA APRE AL PRESTITO DI COLPANI, LA FIORENTINA NON VA OLTRE 15-16 MILIONI”

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