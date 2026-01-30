30 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Valcareggi: “Joseph Commisso non mi rappresenta. La Fiorentina va venduta subito, Antognoni presidente”

News

Valcareggi: “Joseph Commisso non mi rappresenta. La Fiorentina va venduta subito, Antognoni presidente”

Redazione

30 Gennaio · 14:47

Aggiornamento: 30 Gennaio 2026 · 14:47

TAG:

#FiorentinaAntognoniJosephvalcareggi

Condividi:

di

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Dopo settantacinque anni che seguo la Fiorentina ho deciso che non merito un organigramma come quello attuale. Joseph presidente non ha senso, Chaterine e Ferrari nel board operativo non ci possono stare. Io di fronte a una cosa del genere, mi dimetto da fiorentino. Joseph non è il mio presidente, non può esserlo, non lo voglio. Io a Firenze voglio Antognoni, lo voglio presidente affiancato da Paratici”.
Continua con parole dure: “Abbiamo tante persone importanti che rappresentano Firenze e la Fiorentina, perché a rappresentarla ci deve essere Joseph Commisso? Confermare un organigramma che ha combinato questo disastro è abbastanza raro e assurdo, la società doveva essere messa in vendita subito. La famiglia Commisso non ha mai avuto simpatia per Firenze, la Fiorentina è una cosa seria, Firenze non può essere presa in giro. Joseph è un ragazzo euforico, ma è semplicemente il figlio illustre di un ricchissimo. Vive in America, non sa di calcio, non può avere in mano le chiavi della Fiorentina”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio