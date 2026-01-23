23 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Valcareggi: “Con Commisso avevo un pessimo rapporto, spero che la Fiorentina venga venduta”

Mirko Carmignani

23 Gennaio · 13:28

Aggiornamento: 23 Gennaio 2026 · 13:29

Il procuratore e tifoso viola è intervenuto per commentare la situazione in casa Fiorentina dopo la scomparsa di Commisso

A Lady Radio è intervenuto Furio Valcareggi per parlare di Fiorentina: “Voglio cominciare dalla scomparsa di Commisso con cui non ho avuto un gran rapporto per via di Barone. Non mi salutavano nemmeno quando mi vedevano, quindi il rapporto non c’era e non commento. Mi dispiace, ma il bene che volevo io a loro è lo stesso che hanno nei miei confronti, infatti non vado neppure al funerale perché loro non verrebbero mai al mio. Lui è arrivato in fanfara e poi se ne vanno a testa bassa come tutti i presidenti viola.”

Prosegue: “Joseph non entrerà mai in società e non può fare il Presidente perché non ha nulla per ricoprire questo ruolo delicato, sarà Paratici a gestire la Fiorentina perché è l’unico che sa di calcio e sarà lui a portare qualcuno che farà la presidenza, mentre lui si occuperà della parte sportiva.”

Sulla società: “Spero che arrivi un’altra proprietà sicuramente straniera perché i fiorentini spendono i soldi in altro modo. Il prezzo verrà fatto da Stephan che è l’amministratore delegato, infatti viene spesso a Firenze proprio per valutare il fatturato così da indicare la vendita compresa di Viola Park che verrà dato in concessione.”

Su Vanoli: “Un allenatore voglioso, il calcio deve stressare e lui vive sempre in ansia perché non puoi essere tranquillo in panchina, infatti è tarantolato ogni domenica. Il calcio non è una vacanza, bisogna essere arrabbiati e lui è uno tosto.”

