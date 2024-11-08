Valcareggi: "Biraghi non è un leader, ha deluso. Le chance le ha avute, campo e allenatore l'hanno bocciato"

Il tifoso viola Valcareggi ha parlato a Lady Radio, sottolineando come la sconfitta di ieri può capitare e non complica nulla alla Fiorentina

Il noto procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi è intervenuto a Lady Radio, parlando dei temi più caldi in casa viola. Queste le sue parole:

Io firmo ora se ogni 7 vittorie se ne perde 1. Ieri abbiamo perso, non abbiamo giocato bene, ma siamo forti. Ci sta di perdere, è andata male, ma basta, amen. Palladino aveva comunque preparato bene la partita, ma anche l'altro mister l'aveva fatto. Il nostro allenatore è davvero bravo, ha capito i titolari dopo un po' di tempo e poi hai iniziato ad andare bene. Da stamani sento dire che le seconde linee non sono all'altezza, ma ogni squadra le ha. Le partite facili non ce ne sono, mai. Titolari e panchina ci sono in tutte le squadre, quelle forti hanno sempre la stessa formazione titolare. Col Verona non perdi, perché giochi con i titolari, che ti danno anche soddisfazione. Noi con l'Hellas siamo favoritissimi.

Kean è bravo, si gestisce bene perché vuole trovare continuità e vuole andare in doppia cifra. Lui può fare un gol a partita, ce l'ha nel potenziale, cerca sempre la rete. La clausola rescissoria può essere bella e brutta: se fa 25 gol te lo comprano a 52 milioni. A me non piacciono le clausole, non l'avrei mai messa e sono d'accordo con la società. Come vice Kean Djuric è comodo, ha fisico e potrebbe dare mano. Ad ora, preferisco comunque Vlahovic alla Fiorentina rispetto a Kean, spero che a fine stagione mi avrà regalato motivi per pensare il contrario.

Biraghi non ha tradito, ha confermato che non è in forma e che non riesce a occupare questo ruolo. Lui è stato bocciato da campo e allenatore, le chance le ha avute. Non ci siamo, ma nemmeno lo scorso anno c'era. Se mi fa una punizione ogni 10 va bene, ma se fa 3 partite buone e 7 male non ci siamo proprio. Ha un piede d'oro, non si mette in discussione, calcia bene, dovrebbe fare più assist e gol. In pratica si è autoescluso, non credo voglia fare polemica. Tra Biraghi e Parisi io darei via il primo, è un giocatore con qualità e se va in una squadra come il Como fa il titolare per anni. A me Biraghi non mi sembra un leader, ha fortemente deluso. Il campo parla e l'ha bocciato, senza cattiveria eh, questo è un giudizio tecnico. Quando deve marcare è sempre dalla parte sbagliata, hai tutti gli strumenti per imparare, allora fallo, migliora.

Palladino vede bene, mette i giocatori giusti in panchina. Se li mandi via, ne devi prendere altri di quel livello, quindi poggia e buca fa pari. Chi viene qua per fare il titolare, deve giocarsi le sue chance. I giocatori non vanno contro l'allenatore, sarebbe come tirarsi la zappa sui piedi da soli.

Kayode ha Dodo davanti, è dura giocare al suo posto ora. Il ragazzo lo sa e lo accetta, non si deve mai mandarlo via, non scherziamo eh. Ha sbagliato una partita, basta, non possiamo essere severi con lui per una partita. Ha un potenziale molto ampio, non si può buttare via criticando una sua partita sbagliata, gli va perdonata. Sottil non va bene, potrebbe avere la maglia da titolare tutte le domeniche. Non ci siamo, sono severo con lui perché ha un potenziale enorme e non rende quanto dovrebbe.

LE PAGELLE DI MARTINEZ QUARTA

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