Valcareggi: "Quando parlate di esonerare Palladino, mi viene da ridere, che deve fare di più?"
Il noto procuratore sportivo ha parlato della situazione in casa viola soprattutto riguardo alle voci di esonero
A Lady Radio Furio Valcareggi ha commentato la situazione delicata in casa viola anche alla luce della sconfitta di Monza: "Allora una società fa bene a rimproverare i propri tesserati quando ci sono degli errori o dei comportamenti sbagliati, però non davanti a tutta Italia in diretta televisiva. Abbiamo perso delle partite e non stiamo giocando bene, però io non vedo tutti questi problemi. In passato con Pradé abbiamo vissuto momenti ben peggiori, però lui è sempre rimasto zitto, quindi non capisco. Adesso che purtroppo non c'è più Barone, fa il grosso lui?".
Su Palladino: "Ho letto che se non dovessimo vincere contro il Torino, allora Palladino salterebbe, mi viene da ridere solo a pensarlo e spero non sia vero, sarebbe assurdo. Non si può criticare Palladino perché i giocatori sono questi, non capisco che deve fare di più. Ci si lamenta perché non gioca chi? Mandragora? Non credo che se giocasse lui, la cosa cambierebbe. "
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