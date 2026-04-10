Valcareggi: “Gudmundsson è l’emblema della Fiorentina: prestazioni deludenti ma deve giocare per forza”

Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, analizzando con toni piuttosto critici il momento della Fiorentina: “Ieri è mancata proprio la prestazione, oltre naturalmente al risultato. L’obiettivo principale, cioè la salvezza, con ogni probabilità sarà centrato, però la realtà è che questa Fiorentina, soprattutto quando è priva dei suoi elementi migliori, non riesce a essere competitiva in certe sfide”.

Il procuratore ha poi puntato il dito contro alcuni calciatori, tra cui Gudmundsson: “Il caso simbolo è Gudmundsson: in questo momento non puoi permetterti di toglierlo, ma allo stesso tempo le sue prestazioni sono davvero deludenti”.