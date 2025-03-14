Valcareggi: "Nel secondo tempo la Fiorentina poteva prendere 5 gol. Sarri la migliore scelta"

Il parere di Furio Valcareggi il giorno dopo la vittoria della Fiorentina in Conference League contro il Panathinaikos

Furio Valcareggi, intermediario di mercato fiorentino, ha parlato a Lady Radio il giorno la vittoria della Fiorentina in Conference League, queste le sue parole:

"Nel secondo tempo potevamo prendere 5 gol, come ne potevamo fare 5 gol nel primo tempo. Non so perchè ha tolto Gudmundsson, non lo avrei mai tolto, ha fatto gol ed una grande partita, infatti è uscito ed ha fatto la faccina. Il secondo tempo l'ho vista con attenzioni, loro potevano fare 5 gol. Abbiamo passato il turno e siamo contenti, i giocatori sono stati bravi, quando si raggiunge un obiettivo sono stati tutti bravi. Ieri l'hanno vinta la qualità dei giocatori. Questa è la vittoria della svolta, ho visto troppa paura nell'affrontare i greci, mancanza di fiducia nella nostra squadra che non capisco. Palladino non è amato ma lui è stato scelto, il migliore da prendere sarebbe stato prendere Sarri. Palladino è di alto livello, chi può prendere il suo posto adesso non farebbe in tempo a sistemare la situazione. Nessuno alla Fiorentina è mediocre.

Mi è piaciuto molto l'abbraccio tra Mandragora e Terracciano, è giusto che lui sia in panchina perchè il più forte è De Gea. Ad Atene avrebbe dovuto giocare De Gea, come è bellissimo che i compagni gli abbiano dato solidarietà, mi è piaciuta anche la felicità dei panchinari ai gol segnati. Fagioli sul rigore avrebbe dovuto temporeggiare, meno male che siamo passati altrimenti ci sarebbero state tante polemiche. Palladino dimostrerà di essere bravo e la società non lo manderà via anche se ha fatto degli errori, la partita contro la Juventus sarà molto difficile, non muoiono mai, Thiago Motta è troppo autoritario, non capisco perchè Vlahovic non giochi e come mia abbiano mandato via Chiesa"