Valcareggi: "Non mi spiego la gelosia dei pisani verso di noi, c'è un odio esagerato verso Firenze"

Il noto procuratore ha parlato degli sfottò tra fiorentini e pisani in occasione del derby di stasera del Franchi

Al Tirreno il noto procuratore Furio Valcareggi ha parlato del derby toscano di stasera tra Fiorentina e Pisa: "Questo derby racchiude una rivalità storica perché tra fiorentini e pisani non c'è amore soprattutto dalla parte loro visto che ci dedicano sempre minuti di cori in ogni occasione. Noi siamo più ironici, mentre loro sono parecchio cattivi e duri e non lo capisco perché ci dovrebbe essere fratellanza tra toscani."

Sui pisani: "Vivono in una città splendida e non dovrebbero essere nemmeno gelosi di noi perché non hanno nulla per cui sentirsi in difetto sinceramente. Ovviamente non critico i loro cori ecco perché fanno parte del calcio e sono tutto folklore che rende bello il calcio."