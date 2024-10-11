Valcareggi: "Ranieri capitano, altro che Biraghi che protesta per le rimesse laterali che causa lui"

Furio Valcareggi ha commentato le vicende di casa Fiorentina, da Palladino al capitano della squadra fino ad altri punti di vista e retroscena

Furio Valcareggi, intermediario di mercato fiorentino, ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole sulla Fiorentina e sul momento viola, queste le sue parole:

"Palladino è un allenatore non bravo, ma di più. Preparato, furbo, cattivo nella maniera giusta, non ha molti dubbi nella testa e se ce li ha se li risolve da solo. Non so se si sia offeso per i droni sul campo dell'Empoli ma esistono da sempre, ovvero l'andare a spiare la rifinitura della squadra avversaria, oggi ci sono i droni, prima c'erano i travestimenti. Mazzarri metteva la parrucche ad un suo collaboratore. Lo fanno tutti, io non ho raccontato nessuna cosa sconvolgente.

Palladino ha capito la formazione, adesso quella è, e ci sono delle esclusioni toste. Giocheranno loro, non ci saranno cambi ogni partita. Bove è di un'utilità stratosferica, qui è stato criticato lui, Cataldi, Colpani. Ci vuole pazienza. Vedremo una bella Fiorentina che avrà come traguardo quello di arrivare quinti, se facciamo 6 gol in più ci siamo. E si possono fare con questa armonia. A Lecce sarà dura batterli, dipende dai nostri solisti.

Sul capitano non ci sono alternative, deve farlo Ranieri. Lui ha fatto tutta la nostra trafila, nel settore giovanile. Il vice deve essere Comuzzo, perchè anche lui viene dal nostro settore giovanile. I capitani devono essere italiani e devono arrivare dal nostro percorso. Gosens è straniero, non sa nemmeno devo sta di casa. Anche le proteste sono importanti, Biraghi protesta per le rimesse laterali in cui butta la palla fuori lui e poi se la prende con l'arbitro, cosi non fai il gioco dell'arbitro. Bisogna essere un pò ruffiani. Naturalmente se la dai a Ranieri gli devi dire di eliminare certi atteggiamenti che ha avuto fino ad ora. De Gea capitano no, lui deve stare in porta, la sua visione è molto militata. Biraghi è troppo nervoso, non capisce bene le cose, prende in giro l'arbitro, non è all'altezza.

De Gea è forte ed è un ragazzo serio, se si è candidato a venire alla Fiorentina è perchè sta bene. Io l'ho detto all'inizio a chi voleva Terracciano titolare, lui è un buon secondo. Con questa Fiorentina sono un pò freddo, gli americani mi hanno un pò freddato, l'amore finisce ma la passione rimane, non puoi tifare contro la Fiorentina, ma gli americani mi hanno umiliato, ho salutato Alessandro Ferrari e lui mi risposto facendo no con il capo, senza dirmi nessuna parola. Mentre Commisso mi ha fatto un sorriso, poi deve aver realizzato e non mi ha più dato attenzioni.

Al Viola Park non mi hanno voluto quando abbiamo premiato Kayode che tra l'altro non è venuto a prenderlo a Coverciano, avrebbe avuto la festa dei bambini, salutato alcuni di loro e invece non è venuto come ci avesse tempestato di grandi partite. Ma la colpa in questo caso è stato della Fiorentina.

Djuric a gennaio non te lo danno, andava preso a giugno. Arnautovic anche non te lo danno. Tengo Beltran perchè lui deve far vedere chi è, quando il mister gli trova il ruolo lui dovrà adattarsi a Kean, non possono stare insieme in 20 metri, devono avere spazio per giocare, per affrontare l'avversario.

KAYODE HA GLI OCCHI DEL LIVERPOOL ADESSO

https://www.labaroviola.com/dallinghilterra-il-liverpool-piomba-su-kayode-in-caso-di-addio-di-alexander-arnold/271986/