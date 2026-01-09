Valcareggi esalta Fagioli: “Giocatore di qualità unica, finalmente lo vedo bello dentro la Fiorentina”

A Lady Radio è intervenuto il noto procuratore Furio Valcareggi per parlare della Fiorentina, partendo da Kean: “Mi scuso per quello che ho detto la scorsa settimana riguardo a lui perché poi è entrato e ha segnato. Non conoscevo la situazione e riconosco il mio sbaglio, per me la Fiorentina non doveva dargli il permesso comunque perché si doveva allenare per il brutto momento che la squadra sta vivendo anche se ora si intravede un bagliore.”

Prosegue: “La Fiorentina ha preso un bel punto a Roma anche se c’è del rammarico, ma va bene lo stesso perché non aver perso è d’oro. Domenica col Milan staremo un po’ meglio perché non siamo più in affanno, infatti vedi Fagioli che gioca bene ora con la sua grande qualità e poi l’ho visto anche sacrificarsi finalmente perché si è sbloccato di testa e quello decide tutto. Non ho paura del Milan, voglio vedere una Fiorentina che se la gioca a viso aperto, un pareggio lo firmo volentieri.”

Su Comuzzo: “Non si discute il suo valore, ha sbagliato ma tutti incappano in queste mancanze perché spesso il gol viene da un errore grosso del difensore e capita a chiunque. Lui è forte, non va attaccato perché so che la prossima volta starà più attento.”

Su Martinelli: “Non so se giocherà titolare alla Sampdoria, mi auguro che chi l’ha detto ne sia sicuro di questo, ma in B con quella situazione non credo venga lanciato subito lui.”