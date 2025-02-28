Valcareggi difende Palladino: "Resterà fino a giugno e pure l'anno prossimo perché è un allenatore bravissimo"

Il noto procuratore ha detto la sua opinione sul momento pessimo della Fiorentina di Palladino in queste settimane

A Lady Radio ha detto la sua opinione sulla Fiorentina, il noto procuratore Furio Valcareggi che ha difeso Palladino: "Palladino non sarà esonerato da nessuno, mettetevelo in testa, arriverà fino a giugno e sarà l'allenatore a luglio per la prossima stagione perché é un ottimo tecnico nonostante tutte le critiche che gli sono piovute addosso in questi giorni. Non stiamo facendo bene, ma nulla è rovinato perché ci possiamo riprendere ed inanellare dei risultati positivi. I momenti brutti capitano a tutti e in Serie A non c'è una squadra che non ha problemi. Credo in Palladino ed ho fiducia in lui perché è un uomo di idee che ha carattere e crede nelle sue scelte."

Sulla Fiorentina: "Bisogna stare calmi perché se partiamo tutti all'attacco è finita, dobbiamo stare tranquilli e gestire la palla con ordine se noi vogliamo subito segnare allora prenderemo gol in contropiede perché il Lecce non aspetta altro. Ci vuole pazienza per capire che le occasioni arriveranno e che siamo più forti di loro."

Su Sarri: "Basta con Sarri, inutile nominarlo ancora. Magari venisse a Firenze, ma non capiterà mai con questa società. L'unico che potrebbe volerlo è Pradé perché gli altri non lo vogliono."