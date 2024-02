Valcareggi: “Sottil non l’ha presa mai, la sua prova è inquietante. Chiedo scusa a Biraghi, ho sbagliato”

Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio il giorno dopo Empoli-Fiorentina, queste le sue parole: “Un pareggio che non va bene, poca roba, la linea difensiva non mi è piaciuto, Sottil non l’ha presa mai, la sua prova è inquietante, mi dispiace essere cosi duro ma la sua partita è stata sotto gli occhi di tutti. Mi volevo anche scusare con Biraghi, sono stato troppo severo con lui con la terminologia che ho usato, quello che penso su di lui è sempre quello ma ho sbagliato i toni citando anche cose che non c’entrano nulla con il calcio come la questione del procuratore. Ho sbagliato anche il momento perchè in un periodo di difficoltà non era il momento di usare queste parole per criticare il giocatore”

