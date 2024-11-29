Valcareggi: "Maldini alla Fiorentina? Il Monza non te lo darà mai. A gennaio non toccherei nulla"

Furio Valcareggi si è espresso sul mercato di gennaio, compreso un eventuale arrivo di Daniel Maldini alla Fiorentina

Il noto procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi è intervenuto a Lady Radio, parlando della situazione in porta, della partita contro il Pafos e di tanti altri temi caldi in casa viola. Queste le sue parole:

Sulla partita contro il Pafos: “Partita rognosa, hai solo da perdere a giocare con questi qui. Tutti bravi, compreso il portiere, un match così può dare solo sorprese negative, quindi bene così. Forse era più giusto un pareggio? Non lo so, loro hanno fatto una buona partita ma poi, alla fine, hanno perso. Mandragora non brillantissimo, può fare di più sicuramente.”

Sulla papera di Terracciano: “Terracciano ha fatto un errore. La partita è stata vinta, io immagino la nottata di Pietro, se lo sognerà ancora per tanto. Terracciano ha bisogno di affetto e comprensione, è un errore che fai una volta nella tua vita. Lezione sicuramente digerita.”

Su Martinelli: “Martinelli deve stare qua, va bene anche a fare il terzo. Va bene che faccia l’anno a scuola con De Gea, poi potrà andare a giocare in C o in B. Spero che possa diventare il portiere titolare della Fiorentina molto presto, dipende anche da De Gea e da quanto resterà alla Fiorentina. Il mestiere del portiere è difficile, se sbaglia qualcosa prende gol a differenza degli altri ruoli. Fra un paio d’anni si vedrà come ha reso dopo l’apprendimento.

Su Fiorentina-Inter: “Inter più forte, metto 8000 firme sul pareggio. Mi sembra abbastanza visibile che siano più forti, in più hanno anche abbastanza fortuna. Magari hanno giornataccia e si fa un bel 0 a 0, può succedere, speriamo. Comunque arrivare quinti o quarti non è così impossibile, anzi, e le cose si stanno mettendo bene.”

Su Sottil: “Sottil sta dando piccoli segnali, si sta svegliando. Sembra che stia dando qualche frutto, ma ancora non siamo guariti eh.”

Sul mercato di gennaio: “Maldini? Ma figurati se te lo danno, impossibile. Non devi nemmeno pensarlo, non c’è verso che te lo vendino. Kouamé è meglio di tutti quelli prendibili sul mercato di gennaio, come quarto attaccante mi tengo Rubino. Io a gennaio non toccherei nulla, quelli che hai sono meglio di quelli che prenderesti.”

Su Gudmundsson: “Gud deve giocare subito domenica, deve essere della partita. I big match sono il suo territorio ideale. Io lo metto subito, certo non per tutta la partita, però 60 minuti si. Se è a disposizione, per me fa il titolare di questa squadra, in ogni caso deve giocare, anche se solo 20 minuti. Colpani è forte, però potrebbe essere giusto mettere Gud con Beltran e lasciare lui in panchina quando l’islandese sarà a pieno regime.”

LA CURVA FIESOLE ANNUNCIA LA COREOGRAFIA

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