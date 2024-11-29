La Curva Fiesole annuncia la coreografia in Ferrovia per la sfida contro l'Inter. Le istruzioni per la realizzazione

La Curva Fiesole ha annunciato la coreografia per Fiorentina-Inter, raccomandando anticipo ai tifosi che saranno in curva Ferrovia

Alla vigilia del big match tra Fiorentina e Inter, che andrà in scena questa domenica alle 18 allo stadio Artemio Franchi, la Curva Fiesole ha annunciato che farà la coreografia in Ferrovia, considerati i ben noti lavori nella curva principale dello stadio.

Fiorentina-Inter è una sfida che vale la vetta della classifica di Serie A, al netto dei risultati delle altre big del campionato . Un'occasione importantissima per i viola di mister Palladino, a caccia dell'ottava vittoria consecutiva in campionato. Per questo motivo, il tifo organizzato della Fiorentina ha deciso di supportare la squadra con una coreografia. Di seguito le istruzioni per il corretto svolgimento del disegno.



VALCAREGGI SU BIRAGHI

https://www.labaroviola.com/valcareggi-biraghi-ha-dimostrato-di-non-meritare-la-maglia-se-ne-deve-andare-dalla-fiorentina/278792/