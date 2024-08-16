Valcareggi: "Con Gudmundsson, Colpani e Kean, abbiamo un potenziale offensivo da quasi 60 gol"

Per 35 milioni lo porto via in collo, è il nostro tesoro. Del resto se uno ha bisogno di denaro che cosa deve fare? Vende l'argenteria

Con l'arrivo di Gudmundsson alla Fiorentina, si preannuncia la cessione di Nico Gonzalez. Una separazione che dura ormai da settimane in casa gigliata, e che non preoccupa il noto tifoso viola Furio Valcareggi:

“Gonzalez deve andare via, che ci sta fare qui?" ha affermato Valcareggi a Lady Radio. "Per 35 milioni lo porto via in collo, è il nostro tesoro. Del resto se uno ha bisogno di denaro che cosa deve fare? Vende l'argenteria. Dopo questo arrivo (Gudmundsson) e la cessione (Nico), abbiamo a disposizione il budget per acquistare un altro bel giocatore a centrocampo o in attacco”.

Valcareggi ha aggiunto: “A questo punto dobbiamo arrivare quinti, abbiamo molto potenziale, in zona offensiva da quasi sessanta gol. Con mister Palladino, tutti i giocatori, compreso i difensori, dovranno aggredire la porta. Sono molto fiducioso”.

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