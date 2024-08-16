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Valcareggi: "Con Gudmundsson, Colpani e Kean, abbiamo un potenziale offensivo da quasi 60 gol"

Per 35 milioni lo porto via in collo, è il nostro tesoro. Del resto se uno ha bisogno di denaro che cosa deve fare? Vende l'argenteria

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2024 14:52
Valcareggi: "Con Gudmundsson, Colpani e Kean, abbiamo un potenziale offensivo da quasi 60 gol" -
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Con l'arrivo di Gudmundsson alla Fiorentina, si preannuncia la cessione di Nico Gonzalez. Una separazione che dura ormai da settimane in casa gigliata, e che non preoccupa il noto tifoso viola Furio Valcareggi:

Gonzalez deve andare via, che ci sta fare qui?" ha affermato Valcareggi a Lady Radio. "Per 35 milioni lo porto via in collo, è il nostro tesoro. Del resto se uno ha bisogno di denaro che cosa deve fare? Vende l'argenteria. Dopo questo arrivo (Gudmundsson) e la cessione (Nico), abbiamo a disposizione il budget per acquistare un altro bel giocatore a centrocampo o in attacco”.

Valcareggi ha aggiunto: “A questo punto dobbiamo arrivare quinti, abbiamo molto potenziale, in zona offensiva da quasi sessanta gol. Con mister Palladino, tutti i giocatori, compreso i difensori, dovranno aggredire la porta. Sono molto fiducioso”.

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