Valcareggi: “Rugani il migliore acquisto. Paratici? Un grande dirigente un po’ snob”

Furio Valcareggi, noto procuratore sportivo oltre che grande tifoso viola, ha parlato a Lady Radio per commentare le ultime in casa Fiorentina, soprattutto i nuovi innesti: “Non voglio dare un voto al mercato, questo si fa alla fine dell’anno. Posso sbilanciarmi solo su Rugani che è un giocatore di classe, quasi regale, anche se mi fa storcere il naso un difensore che non prende mai un giallo.

È un bravo ragazzo, ma mi sembra un po’ annoiato: non alza mai la voce e non si arrabbia, ma gioca molto bene a calcio. Prenderà il posto di Pongracic, anche se non capisco perché uno come lui, che è stato il miglior acquisto della sessione invernale, non sia stato inserito in lista UEFA”.

Su Paratici: “Lo conosco dai tempi del Brindisi, eravamo anche amici. Ora non mi ha risposto alle chiamate, ma non è un problema. È un grande dirigente anche se con Ronaldo ha rovinato tutto. Durante la conferenza stampa c’è stato un momento in cui ha dimostrato molta intelligenza, quando ha detto che è stato lui a cercare Commisso e non il contrario. Ha uno stile un po’ snob, preso sicuramente dalla Juventus, ma viene da posti dove l’immagine è molto curata. Sono sicuro che il suo lavoro sulla squadra si vedrà fin dalle prime gare”.