Valcareggi: "Palladino è il miglior allenatore possibile per la Fiorentina, non capisco le critiche"

Il noto procuratore e tifoso viola ha commentato la situazione legata al tecnico campano dopo la sconfitta di Monza

A Lady Radio ha parlato il procuratore Furio Valcareggi che ha commentato i temi più caldi in casa viola: "Domani andrei con Folorunsho e Gudmundsson dall'inizio, il primo dà muscoli nel mezzo ed è dinamico mentre l'islandese deve far vedere che fuoriclasse sia, faccia quello che faceva a Genova e siamo a posto, qui vogliamo godere di calcio e abbiamo avuto giocatori pazzeschi, quindi si svegli e giochi come sa."

Su Palladino: "Palladino è l'uomo migliore possibile come tecnico viola, non lo caccerei mai, io avrei preso Sarri ma la società non lo vuole, di conseguenza va bene Palladino. Per me anche a Monza ha messo i migliori, poi se non rendono che colpa ne ha lui. Ricordiamoci che è un grande allenatore e sarebbe folle andare su Tudor. Commisso lo ha confermato e quindi la questione è chiusa."

Su Pradé: "I rimproveri si fanno in un altro modo, ma io non ne vedo il motivo di farli ora. In passato abbiamo visto cose anche peggiori con lui, però è sempre stato zitto, non comprendo perché faccia il grosso ora, si sente magari deresponsabilizzato da Commisso?."

Sul mercato: "Non siamo completi, mi sarebbe piaciuto Luiz Henrique ma non penso arriverà anche perché trattare coi brasiliani è dura. In alternativa va bene Man, ma 15 milioni son troppi."

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