Valcareggi: "Pradè non poteva fare niente quando c'era Barone. Kean può essere l'uomo in più"

Kean non l'avrei mai preso, ma riflettendoci ci ho ripensato

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio, partendo dal tema portieri: "De Gea non ha concorrenza, punto. Ma di cosa parliamo? Mi è piaciuto anche quello che ha detto Pradè su Martinelli: è troppo giovane per fare il titolare in una squadra di Serie B o C, quelli sono spogliatoi difficili dove al primo errore vieni condannato: l'ho vissuto sulla mia pelle con Cerofolini".

Successivamente ha affermato: “Non avendo potuto fare niente quando c'era Barone, adesso Pradè ha voglia di parlare e di fare. Se il mercato l'avesse fatto lui, tanto per dirne uno, Kokorin non sarebbe mai arrivato. La difesa a 3 o 4?. La fase difensiva si fa in base alle situazioni della partita, il modulo conta solo in partenza”.

Infine: “Kean non l'avrei mai preso, ma riflettendoci ci ho ripensato. Qualche dubbio sulla continuità ce l'ho ancora, ma in queste prime settimane ho visto una cosa importante: è innamorato di Firenze, e questo può cambiare in positivo la sua carriera”.

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