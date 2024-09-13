Pasqualin: "Fiorentina e Bologna da metà classifica. Il Torino la possibile sorpresa di questa stagione"

Vedo l’Inter per lo scudetto, rimasta una spanna sopra le altre, a cominciare dalla Juventus

Il procuratore Claudio Pasqualin ha parlato a Il Messaggero Veneto per commentare il grande avvio dell’Udinese e per fare il punto della situazione sulla Serie A dopo il mercato estivo: “Vedo l’Inter per lo scudetto, rimasta una spanna sopra le altre, a cominciare dalla Juventus che è partita bene; mi ha deluso la Roma, segno che c’è del lavoro da fare. A proposito di Roma, il caso Dybala ha creato tanti problemi a De Rossi, mentre di problemi grossissimi ne ha il Milan, come si è visto anche dal comportamento di Leao ed Hernandez”.

LE POSSIBILI SORPRESE: “Il Toro del mio assistito Paolo Vanoli, che non si è dimostrato ruffiano e le ha mandate a dire a Cairo quando è stato ceduto Bellanova. È partito bene anche un altro mio assistito come Zanetti nel Verona”.

SULL'UDINESE: “Vedendola da tifoso è difficile non essere felici, ma oltre a cercare di scacciare i molti pensieri ottimistici riconosco anche che la fortuna ci è stata finora alleata, specie col Como quando la dea bendata ha preso le sembianze di Cutrone che ha sbagliato il rigore”.

SUL PARMA: “Altra signora squadra da prendere con le pinze. Intanto prendiamo atto che Fiorentina e Bologna sono da metà classifica e sembrano non averci guadagnato dal cambio allenatore”.