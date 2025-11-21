21 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:01

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Radio

Valcareggi: “Commisso non può permettersi di stare così lontano, questa è una patata bollente che deve gestirsi da solo”

Mirko Carmignani

21 Novembre · 14:01

Il noto procuratore e tifoso viola è intervenuto per parlare della situazione in casa Fiorentina legata al Presidente

A Lady Radio il noto procuratore Furio Valcareggi ha parlato della vigilia in casa viola in vista del match di domani con la Juventus, partendo dalla difesa: “Mettendosi a 3, il più forte dietro è Pablo Marì perché non lo salti mai e nei sedici metri è molto solido. Sbaglia pure lui come tutti ovviamente, il ruolo del vecchio libero è il suo perché né Pongracic né Ranieri possono stare nel centro.”

Su Commisso: “Non conosco il suo stato di salute e non ne parlo, ma non può continuare a stare così lontano perché la Fiorentina è sua e deve essere più presente. Se poi non riesce più a seguirla, deve agire di conseguenza ma non possiamo averlo così lontano e non si può permettere pause così lunghe dalla Fiorentina. Lui ha deciso di comprarla e questa patata bollente se la deve gestire lui. In società deve parlare lui come fanno i grandi presidenti che arrivano il giorno della partita e sono presenti con la squadra fino alla fine.” 

