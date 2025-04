Valcareggi: “Zaniolo ha bisogno di fiducia, deve giocare 5 partite di fila prima di essere giudicato”

A Lady Radio è intervenuto il procuratore Furio Valcareggi che ha commentato la vittoria viola in Slovenia per l’andata dei quarti di Conference: “Bisognava solo vincere, il risultato era l’unica cosa che contava e non era semplice, ho letto un po’ di critiche ma io darei la sufficienza a tutti perché c’è stato impegno. Siamo andati in vantaggio poi il rigore c’era e alla fine De Gea ci ha salvati. Va bene così, andiamo avanti e pensiamo al ritorno.”

Su Zaniolo: “Mi dispiace per la sua prestazione perché ieri ha fatto poco anche se ha giocato fuori ruolo. Non lo vedo in partita, ha fatto qualcosina solo alla fine prima del cambio con Kean. Per me deve giocare di più, ha bisogno di fiducia e di avere la maglia da titolare per diverse domeniche, lo giudicherei solo in quella situazione perché è un ragazzo che sa giocare a calcio molto bene e lo ha sempre fatto vedere.”

Su Gudmundsson: “Ieri non ha giocato perché Palladino non si fida della sua tenuta fisica, per questo non lo ha voluto rischiare e gli ha risparmiato una partita difficile dove si poteva fare male. Ha avuto il problema al coccige e altri infortuni, di conseguenza se lo è tenuto per il Parma dove userà l’artiglieria pesante.”

Su Mandragora: “Ha un grandissimo mancino, mi sembra veramente un grande giocatore che ora ha tante motivazioni, mentre qualche tempo fa non lo vedevo convinto in campo quando entrava o quando partiva titolare, adesso ha una luce diversa negli occhi.”