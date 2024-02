Valcareggi: “Biraghi mi ha chiamato per quello che ho detto, gli ho chiesto scusa ma non cambio idea”

Furio Valcareggi, intermediario di mercato, ha parlato a Lady Radio raccontando della chiamata con Biraghi dopo le pesanti critiche che gli aveva rivolto. Queste le parole di Valcareggi:

“Mi ha chiamato Biraghi al telefono, io sono stato pesante anche con Sottil perchè penso che lui abbia del potenziale enorme ma sembra un principiante. Io sono andato giù contro il capitano, ho detto delle cose che penso e che pensavo, anche quelle personali, mi ha chiamato anche il suo procuratore. Io mi sono scusato con il capitano, l’ho fatto anche pubblicamente. Mi ha chiamato quando ero a casa, ero sul divano, l’ho chiamato capitano, non mi ricordavo il suo nome in quel momento, gli ho chiesto scusa perchè sono stato pesante, ci siamo accordati ma non cambio giudizio, lui deve fare molto di più, quello che fa è solo il 30% di quello che può fare. Idem Sottil che ha un repertorio stupendo”

