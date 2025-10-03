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Roccati: “ Martinelli è il futuro della Fiorentina. I giovani portieri Italiani devono avere più spazio”

Marco Roccati,ex portiere della Fiorentina,ha chiarito la sua posizione sui giovani portieri italiani , in particolare su Leonardo Martinelli.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2025 17:20
Roccati: “ Martinelli è il futuro della Fiorentina. I giovani portieri Italiani devono avere più spazio” -
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L’ex portiere viola, Marco Roccati, ha parlato su Radio Sportiva  delle grandi qualità del secondo portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli.

Queste le sue parole: “Conosco tutti e tre i portieri convocati in nazionale under 21 dell’Italia. Andrebbero fatti giocare nelle squadre di club, perchè i portieri che giocano al loro posto sono imbarazzanti. Farebbero uguale se non meglio.Sicuramente il discorso non riguarda De Gea che è uno dei migliori della seria A. Martinelli ha grandissime qualità ma forse Pioli lo vuole tutelare in un momento di difficoltà. Questi ragazzi , per ritrovare le qualità che c’erano tra i pali qualche anno fa, andrebbero fatti giocare per farli crescere”.

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