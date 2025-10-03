Roccati: “ Martinelli è il futuro della Fiorentina. I giovani portieri Italiani devono avere più spazio”

Marco Roccati,ex portiere della Fiorentina,ha chiarito la sua posizione sui giovani portieri italiani , in particolare su Leonardo Martinelli.

L’ex portiere viola, Marco Roccati, ha parlato su Radio Sportiva delle grandi qualità del secondo portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli.

Queste le sue parole: “Conosco tutti e tre i portieri convocati in nazionale under 21 dell’Italia. Andrebbero fatti giocare nelle squadre di club, perchè i portieri che giocano al loro posto sono imbarazzanti. Farebbero uguale se non meglio.Sicuramente il discorso non riguarda De Gea che è uno dei migliori della seria A. Martinelli ha grandissime qualità ma forse Pioli lo vuole tutelare in un momento di difficoltà. Questi ragazzi , per ritrovare le qualità che c’erano tra i pali qualche anno fa, andrebbero fatti giocare per farli crescere”.