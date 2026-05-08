Nazione sicura: “Martinelli resterà un’altra stagione in prestito: potrebbe restare alla Samp”
Con la permanenza di De Gea a Firenze, si chiudono le porte del rientro di Martinelli
A cura di Redazione Labaroviola
08 maggio 2026 08:33
Con la permanenza di De Gea , si chiudono automaticamente le porte del ritorno di Martinelli, che va quindi incontro a un'altra stagione in prestito. Dopo l'ottima seconda parte di campionato alla Sampdoria, c'è la possibilità che venga confermato il prestito ai blucerchiati. Il baby portiere viola ha già detto di voler provare a riportare la Samp in Serie A. Lo riporta La Nazione.