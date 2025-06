Toldo: “De Gea è impressionante, non sbaglia niente, il suo rinnovo è un acquisto fondamentale”

Per parlare della situazione che si respira in casa Fiorentina, ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha parlato l’ex portiere Francesco Toldo che si è espresso su vari temi come l’arrivo di Pioli: “Stefano è un ragazzo bravissimo, merita. Si è dedicato al calcio anche dopo aver smesso di giocare: è una persona pulita ed è un ragazzo che ha fatto un’ottima carriera. Ha allenato tutte le grandi squadre d’Italia, penso che abbia un pensiero particolare per la Fiorentina“.

Su De Gea e Martinelli: “De Gea è a posto, lo vedi come regge la pressione, la posizione è sempre giusta. Giocare con l’ultima in classifica oppure in finale di Champions non lo sposta. Se Martinelli è arrivato lì vuol dire che i valori ce li ha, l’importante è dargli spazio. Sono scelte societarie, basta che abbiano sempre la testa attaccata perché il portiere non si può permettere di avere cali di tensione.”

Prosegue: “Largo ai giovani. Se hanno tutto a posto, non ti tradiscono. Io sono per far giocare anche il secondo portiere, penso che il dialogo tra staff, allenatore e ragazzi sia fondamentali. I giocatori vogliono chiarezza e credo che Pioli abbia queste qualità.”