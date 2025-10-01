Nazione svela: “Il momento è delicato, risalgono le quotazioni di De Gea dal 1’, Martinelli può aspettare”

La porta della Fiorentina è oggi il simbolo di tutte le incertezze che avvolgono la squadra di Pioli. Non si tratta solo un dettaglio tecnico ma di una scelta che pesa come un macigno sulla vigilia contro il Sigma Olomouc e che racconta al meglio il momento che vive il gruppo viola, ancora alla ricerca di certezze dopo il peggior avvio in campionato degli ultimi 30 anni.

Da una parte c’è David De Gea, campione e riferimento di esperienza, dall’altra Tommaso Martinelli, talento del 2006 promosso in estate come vice titolare con la promessa di giocare le coppe: due strade e due visioni del tutto diverse. In condizioni normali la scelta sarebbe già stata fatta da tempo: Martinelli, secondo le linee tracciate dalla società, avrebbe dovuto accumulare minuti europei (e giocare pure in Coppa Italia) per crescere al fianco di un portiere di livello mondiale.

Contro l’avversario più abbordabile della fase campionato della Conference, tutto quindi lascerebbe presagire una notte di fiducia per il giovane ma le difficoltà in campionato e l’ombra della sfida con la Roma hanno complicato i piani con Pioli, che pare essersi preso del tempo prima di decidere chi partirà tra i pali (e nelle ultime ore sono in forte rialzo le quotazioni dello spagnolo). Lo scrive La Nazione.