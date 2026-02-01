1 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:17

Martinelli ancora titolare con la Sampdoria: ancora porta inviolata e vittoria nel derby con lo Spezia

Redazione

1 Febbraio · 11:22

Si è giocata ieri la 22esima giornata di Serie B, giornata che ha visto come match più importante la sfida tra Sampdoria e Spezia. Derby ligure fondamentale per la lotta salvezza visto che entrambe le squadre sono impegnate nella lotta salvezza. Una partita che ha visto Martinelli di nuovo titolare a difendere i pali della Samp, confermato titolare dopo l’esordio a Catanzaro.

Non è stato protagonista di grandi parate ma che comunque lo ha visto tenere la propria porta inviolata per la seconda partita consecutiva. Un buon inizio dunque del portierino viola a Genova visto che ha già un imbattibilità di quasi 200 minuti, gli si può rimproverare solo qualche uscita imperfetta, ma alla fine è prestito proprio per giocare e poter sbagliare

