Martinelli ancora titolare con la Sampdoria: ancora porta inviolata e vittoria nel derby con lo Spezia

Si è giocata ieri la 22esima giornata di Serie B, giornata che ha visto come match più importante la sfida tra Sampdoria e Spezia. Derby ligure fondamentale per la lotta salvezza visto che entrambe le squadre sono impegnate nella lotta salvezza. Una partita che ha visto Martinelli di nuovo titolare a difendere i pali della Samp, confermato titolare dopo l’esordio a Catanzaro.

Non è stato protagonista di grandi parate ma che comunque lo ha visto tenere la propria porta inviolata per la seconda partita consecutiva. Un buon inizio dunque del portierino viola a Genova visto che ha già un imbattibilità di quasi 200 minuti, gli si può rimproverare solo qualche uscita imperfetta, ma alla fine è prestito proprio per giocare e poter sbagliare