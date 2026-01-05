TMW annuncia: “Fatta per Martinelli in prestito secco alla Sampdoria, atteso domani in città”

Dopo aver annunciato i colpi Matteo Brunori e Salvatore Esposito e in attesa di ufficializzare quelli relativi e Mitoglou e Begic, che devono sostenere le visite e firmare il contratto, la Sampdoria è pronta a chiudere per il quinto innesto di questo mercato che è stato aggressivo come preannunciato dal CEO Fredberg e dal direttore sportivo Mancini.

Nella giornata di domani, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, a Genova dovrebbe infatti sbarcare Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 della Fiorentina. I due club sono infatti ai dettagli per trovare l’accordo sulla base del prestito secco del calciatore che dunque scenderà in Serie B nella seconda parte di stagione, dopo aver giocato due gare di Conference League coi viola nella prima metà, e mettersi a disposizione di Gregucci e Foti con l’obiettivo di trovare maggiore continuità e minutaggio. Lo scrive Tuttomercatoweb