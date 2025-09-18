18 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:35

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pepe Reina: “Pioli può cambiare la testa della Fiorentina come fece al Milan. Se fossi Martinelli vorrei giocare”

Radio

Pepe Reina: “Pioli può cambiare la testa della Fiorentina come fece al Milan. Se fossi Martinelli vorrei giocare”

Redazione

18 Settembre · 15:06

Aggiornamento: 18 Settembre 2025 · 15:06

TAG:

De GeaFiorentinamartinelliPepe ReinaPioli

Condividi:

di

L'ex portiere del Napoli Pepe Reina interviene su Radio Bruno per elogiare De Gea e le qualità di mister Pioli.

Pepe Reina, ex portiere del Napoli e della nazionale spagnola, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per commentare il suo connazionale De Gea e altri temi di casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Tanti complimenti a David: dopo un anno di inattività non mi aspettavo un rientro a questi livelli, è stato eccezionale e ha regalato alla Fiorentina tanti punti finora: è stato il più determinante la scorsa stagione.”

La scelta di Martinelli: “Anche rimanere ad allenarsi con De Gea può essere una buona scelta per un giovane. Io personalmente avrei preferito andare a giocare ogni weekend, però anche confrontarsi continuamente con giocatori del calibro di David è formativo.”

Di Pioli ha detto: “Ho vinto uno scudetto con lui, è stata un’emozione unica. Quell’anno cambiò l’atteggiamento di quel Milan, può sicuramente ripetersi con la Fiorentina e farle alzare il livello, che è già buono di base.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio