Pepe Reina: “Pioli può cambiare la testa della Fiorentina come fece al Milan. Se fossi Martinelli vorrei giocare”

Pepe Reina, ex portiere del Napoli e della nazionale spagnola, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per commentare il suo connazionale De Gea e altri temi di casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Tanti complimenti a David: dopo un anno di inattività non mi aspettavo un rientro a questi livelli, è stato eccezionale e ha regalato alla Fiorentina tanti punti finora: è stato il più determinante la scorsa stagione.”

La scelta di Martinelli: “Anche rimanere ad allenarsi con De Gea può essere una buona scelta per un giovane. Io personalmente avrei preferito andare a giocare ogni weekend, però anche confrontarsi continuamente con giocatori del calibro di David è formativo.”

Di Pioli ha detto: “Ho vinto uno scudetto con lui, è stata un’emozione unica. Quell’anno cambiò l’atteggiamento di quel Milan, può sicuramente ripetersi con la Fiorentina e farle alzare il livello, che è già buono di base.”