De Gea paga la scommessa e porta a cena tutti i portieri e i preparatori per il clean sheet di Martinelli
Lo spagnolo alla prima occasione utile ha piacevolmente onorato la promessa fatta a Martinelli prima dell'esordio in Conference
A cura di Redazione Labaroviola
08 gennaio 2025 23:43
Come testimoniato sul suo profilo Instagram David De Gea è stato di parola ed ha pagato la scommessa per festeggiare il clean sheet all'esordio di Tommaso Martinelli in occasione della gara di Conference League con il Lask Linz, portando a cena i portieri viola e lo staff dei preparatori.
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