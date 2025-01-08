De Gea paga la scommessa e porta a cena tutti i portieri e i preparatori per il clean sheet di Martinelli

Lo spagnolo alla prima occasione utile ha piacevolmente onorato la promessa fatta a Martinelli prima dell'esordio in Conference

Come testimoniato sul suo profilo Instagram David De Gea è stato di parola ed ha pagato la scommessa per festeggiare il clean sheet all'esordio di Tommaso Martinelli in occasione della gara di Conference League con il Lask Linz, portando a cena i portieri viola e lo staff dei preparatori.

Viviano: “Solo a Napoli ti insultano per strada prima della partita. Ti minacciano nel tragitto”

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