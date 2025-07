Nazione svela: “Martinelli, è stato lui a decidere di restare a Firenze per fare il secondo di De Gea”

Se nella rosa della Fiorentina c’è un calciatore che sta sognando a occhi aperti, quello è Tommaso Martinelli. Diciannovenne, fiorentinissimo di Piazza D’Azeglio, con l’etichetta addosso del giocatore predestinato. La scorsa stagione è cresciuto all’ombra di David De Gea contro il parere di tutti. Tommaso, però, è andato avanti a testa bassa per la sua strada e nel corso dell’estate ha fatto copia e… incolla. Chi si aspettava un prestito, scontato, magari in Serie B è rimasto deluso.

Martinelli ha fatto sapere alla società di non voler andare da nessuna parte. E Stefano Pioli è stato della sua stessa opinione. Addio a Pietro Terracciano, ceduto così come il giovane Vannucchi (in prestito al Pontedera). La Fiorentina ha fatto posto per lui, il predestinato tifoso viola che fino a due anni fa andava con Rubino a vedere le partite in Curva Fiesole e che ora, da secondo, avrà la possibilità di ritagliarsi più spazio e mettere in mostra le sue qualità. Obiettivo Conference, Pioli gli darà spazio nel girone, playoff permettendo. Lo scrive La Nazione.