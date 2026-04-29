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"De Gea un lusso per la Fiorentina. Martinelli? Samp società gloriosa, giusto lasciarlo in prestito"

Mareggini analizza il futuro viola tra il caso del portiere spagnolo, l’interesse della Juventus e la gestione del giovane Martinelli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2026 22:33
"De Gea un lusso per la Fiorentina. Martinelli? Samp società gloriosa, giusto lasciarlo in prestito" -
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Il futuro della Fiorentina resta avvolto da diversi interrogativi, soprattutto per quanto riguarda il reparto tra i pali. Nelle ultime settimane si è fatto sempre più concreto l’interesse della Juventus per David De Gea, alimentando dubbi sulla permanenza dello spagnolo. A commentare la situazione è stato l’ex portiere viola Gianmatteo Mareggini, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana.

“De Gea indiscutibile, un lusso per questa Fiorentina”
Discutere tecnicamente uno come De Gea è inutile. Juve interessata? Ci sarà un motivo… Per questa Fiorentina è un lusso. Poi il futuro dipende dalle prospettive della società. Se si riuscirà a fare a meno dei senatori come De Gea, ripartendo dai giovani, non possiamo aspettarci qualificazioni alle coppe europee o quarti posti”.

“Per competere devi tenere i più importanti. Martinelli? Allunghiamo il prestito alla Samp”
Una squadra davvero competitiva trattiene i suoi pezzi più importanti. Questo vale per Kean come per De Gea. Rendimento calato? Sì, ma è difficile valutare loro singolarmente soltanto dalla stagione appena trascorsa. Martinelli? Sta giocando alla Sampdoria, è una società gloriosa. E i tifosi sono molto contenti del ragazzo. A mio modo di vedere, la soluzione ideale sarebbe allungargli il prestito”.

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