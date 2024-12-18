Martinelli: "Sono rimasto alla Fiorentina grazie a De Gea, allenarmi con lui mi fa essere più forte"

Tommaso Martinelli ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa alla vigilia della partita di Conference League

Tommaso Martinelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League, queste le parole del giovane portiere della Fiorentina:

"Con David ho un bellissimo rapporto, parliamo spesso, mi dice di allenarmi forte, di essere sempre concentrato, di aver sempre la testa, di stare tranquillo perchè l'occasione arriverà. Giocare in Conference è stata una grandissima emozione, avevo già esordito lo scorso anno ma non l'ho fatto in casa, giocare al Franchi è stata una bellissima emozione.

La scelta di rimanere arriva sia dal mister e sia dall'arrivo di De Gea, allenarsi con uno cosi è un sogno, io lo guardavo in televisione, allenarmi con lui per me è prezioso per prendere il più possibile, rubare tante cose da lui e portarle in campo. Penso che già adesso stiamo facendo qualcosa di grande, sono molto felice, siamo una squadra giovane, in tanti facevamo la primavera e adesso siamo in prima squadra anche grazie al Viola Park che ci dà grandi possibilità che prima non avevamo."

LE PAROLE DI PALLADINO IN CONFERENZA STAMPA

https://www.labaroviola.com/palladino-gioca-terracciano-sottil-influenzato-beltran-puo-giocare-esterno-ci-manca-un-giocatore/281473/