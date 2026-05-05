Martinelli rientra alla Fiorentina? Da Genova: "No, può restare in prestito alla Sampdoria"

Il portiere ha ancora bisogno di continuità per completare il proprio percorso di crescita

Come riportato da Il Secolo XIX, le prossime settimane saranno cruciali per delineare le strategie di mercato della Sampdoria. Sul fronte campo, attenzione anche al futuro di Tommaso Martinelli, giovane portiere arrivato in prestito secco dalla Fiorentina. Il classe 2006 ha offerto segnali positivi durante l’esperienza a Genova, ma necessita ancora di continuità per completare il proprio percorso di crescita. I rapporti tra la Sampdoria e l’area dirigenziale legata a Fabio Paratici potrebbero favorire una nuova intesa per prolungare il prestito.