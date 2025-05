Martinelli: “De Gea è un sempre stato un maestro per me. Averlo accanto è un grande orgoglio”

Tommaso Martinelli, portiere della Fiorentina, era presente al Maggio Salesiano per l’incontro Lo sport come faro di speranza e ha parlato così dell’importanza di allenarsi con David de Gea: “È una gioia immensa perché fin da piccolo giocando alla play volevo sempre David e ne parlavo sempre con i miei amici, per me è sempre stato un maestro e averlo accanto è un grande orgoglio e cerco di imparare il più possibile non solo dentro al campo, visto che ogni portiere ha le sue qualità, ma fuori perché è una persona da prendere di esempio, per come si comporta, si allena e affronta le partite”.