Corriere dello Sport: “La Samp sta trattando con la Fiorentina per il prestito secco di Martinelli”

Tommaso Martinelli è pronto a lasciare la Fiorentina. Il portiere è in cerca di una nuova sistemazione che gli permetta di scendere in campo con continuità, cosa che non è avvenuta a Firenze nonostante le premesse. Il classe 2006 è vicino alla Sampdoria, che sta trattando il suo arrivo in prestito secco fino a giugno. L’affare non è ancora concluso ma potrebbe decollare nei prossimi giorni con il benestare della Fiorentina. Che non vuole perdere definitivamente il calciatore, cresciuto nel vivaio viola, motivo per cui punterà a cederlo senza inserire opzioni di riscatto nell’operazione con i blucerchiati. Ieri le sera le parti hanno avuto una nuova call per trovare la quadra definitiva. L’operazione può concludersi entro poche ore. Lo scrive il Corriere dello Sport.