Martinelli: “Sul pullman avevo un po’ di ansia, da De Gea cerco di prendere tutto anche fuori dal campo”

Il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli è intervento ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sua squadra per 7-0 in Conference League, queste le sue parole:"Una serata positiva abbiam...

Il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli è intervento ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sua squadra per 7-0 in Conference League, queste le sue parole:

"Una serata positiva abbiamo vinto e porta inviolata. Ansia solo prima nel pullman quando sono arrivato in campo stavo bene ed ero tranquillo. Ieri ho parlato con De Gea e abbiamo parlato dei Guanti, e mi ha detto di stare tranquillo.

David per me è come un maestro, quando ho saputo che veniva ho chiamato tutti i miei amici perché non ci credevo. Sto cercando di prendere tutto da lui sopratutto le cose fuori dal campo come là preparazioni della partita, cose che voi non vedete ma io ho la fortuna di vedere.

Prendo qualcosa da ogni allenatore, il mio maestro principale me lo sono tatuato sul braccio. Buffon, Donnarumma sono i portieri da cui mi ispiro, all’estero guardavo De Gea e Courtois"

BIRAGHI NON PUÒ PIÙ CONVOCATI

https://www.labaroviola.com/tmw-biraghi-non-giochera-piu-con-la-fiorentina-si-e-tirato-fuori-dagli-impegni-futuri-del-club/280558/