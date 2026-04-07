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Martinelli muro Samp: il baby portiere trascina i blucerchiati nella corsa salvezza

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Martinelli muro Samp: il baby portiere trascina i blucerchiati nella corsa salvezza

Redazione

7 Aprile · 15:27

Aggiornamento: 7 Aprile 2026 · 15:27

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#Fiorentinamartinelli

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Un’altra porta inviolata contro l’Empoli, la quinta nelle ultime undici gare di Serie B. In pochi mesi la Sampdoria ha trovato una certezza: Tommaso Martinelli. Il classe 2006, arrivato a gennaio in prestito dalla Fiorentina, si è preso subito il posto da titolare. Dopo l’infortunio, è tornato decisivo con interventi importanti anche contro l’Avellino. Ora per i blucerchiati arriva la sfida contro il Pescara di Insigne, uno scontro diretto fondamentale per la salvezza, con Martinelli sempre più protagonista.

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