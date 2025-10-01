Tenere Martinelli alla Fiorentina è stato un errore. Non gioca nemmeno contro il Sigma Olomuc

Come rivelato anche da Stefano Pioli in conferenza stampa domani il portiere della Fiorentina contro il Sigma Olomuc sarà David De Gea. Complice anche il momento di crisi della Fiorentina Pioli non vu...

Come rivelato anche da Stefano Pioli in conferenza stampa domani il portiere della Fiorentina contro il Sigma Olomuc sarà David De Gea. Complice anche il momento di crisi della Fiorentina Pioli non vuole correre rischi e preferisce far giocare l'esperto portierono spagnolo. Scelta lecita per carità, ma la domanda sorge spontanea, perché allora tenere Martinelli alla Fiorentina invece che mandarlo in prestito?

Quest'estate infatti la Fiorentina ha scelto di tenere il ragazzo ancora alla Fiorentina e di promuoverlo come secondo portiere, scelta che fin da subito aveva fatto storcere il naso a molti. In tanti infatti si chiedevano se non era più logico per la crescita del ragazzo andare in prestito in Serie C o in Serie B per farsi le ossa. Anche se va detto che la scelta della Fiorentina poteva avere anche un senso. Martinelli resta a Firenze, sotto l'ala di De Gea per crescere e fare esperienza nelle coppe. tutto bello peccato che Martinelli non gioca mai.

Che senso ha avuto tenerlo a Firenze se non lo si ritiene in grado nemmeno di scendere in campo contro il 2° peggior attacco del campionato polacco? In una partita giocata tra l'altro in casa. Oppure se non è in grado di giocare contro il Polyssia con la Fiorentina che parte in vantaggio 3-0. La prospettiva così è che Martinelli quest'anno non giocherà mai. Perché quella di domani sarà la sfida più semplice del percorso in Conference. Sembra difficile non vederlo domani e vederlo contro il Mainz in trasferta o il Dinamo Kiev o peggio ancora contro il Como in coppa Italia.

Questa scelta fatta in estate dalla Fiorentina rischia di essere un doppio errore. Il primo ben più grave è quello di bloccare la crescita di un ragazzo promettentissimo tenendolo a Firenze a fare panchina. Il secondo è quello di lasciare la Fiorentina senza un secondo portiere all'altezza. E non sono io a dire che Martinelli non sia all'altezza della Fiorentina, anche perché non l'ho mai visto giocare, ma sono le scelte di Pioli. Se non gioca domani contro un'avversario di questo livello quando gioca Martinelli?