Il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano era ieri a Milano per degli incontri di calciomercato. Il ds del club ligure è partito da un lungo colloquio con i dirigenti della Fiorentina, c’è una richiesta ufficiale per Tommaso Martinelli. La società viola sta decidendo se tenerlo a fare il secondo di De Gea o mandarlo in prestito, valorizzandone le prestazioni. Già oggi potrebbe esserci la risposta del club di Commisso. Lo scrive Il Secolo XIX.